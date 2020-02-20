إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في 3 إطلالات مميزة في الإمارات العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - حلّت إيفانكا ترامب Trump Ivanka ضيفة على دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لحضور مؤتمر خاص عن المرأة، وقد شاهدناها في هذه الزيارة وقد تألقت في عدد من الإطلالات الرائعة، التي اتسمت بالأنوثة وبالطابع الراقي والمحافظ، وقد اختارت في المجمل 3 فساتين بتصاميم متنوعة وألوان مختلفة، حسب المناسبة، وقد استطاعت أن تخطف الأنظار في هذه الإطلالات المميزة، وإليكِ التفاصيل..



فستان ميدي من الحرير تألقت به إيفانكا ترامب

ايفانكا ترامب في فستان ميدي من الحرير الأصفر



الفساتين الحرير موضة هذا الموسم، وهي توحي بالكثير من الأنوثة والأناقة في آن معاً، وهنا شاهدنا إيفانكا ترامب Ivanka Trumb وقد تألقت في فستان ميدي من الحرير باللون الأصفر الذهبي، قصته ناعمة ومنسدلة، محدد الخصر وأكمامه طويلة، وقد اعتمدت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وعقداً ذهبياً لامعاً.

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إيفانكا ترامب في فستان باللون الفضي

ايفانكا ترامب في اطلالة ناعمة في فستان ماكسي



إطلالة ثانية تألقت بها إيفانكا ترامب Trump Ivanka في الإمارات، وهذه المرة اختارتها لزيارة إمارة أبوظبي، وكانت عبارة عن فستان ماكسي مُقصّب باللون الفضي، تصميمه بطابع شرقي، ولاسيما من ناحية الياقة السوداء، وقد زينت خصره بحزام معدني رفيع، وأكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي.

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إطلالة حالمة تألقت بها إيفانكا ترامب

تألقت ايفانكا ترامب في فستان بدرجات الباستيل الناعمة



إطلالة حالمة بدرجات الباستيل الناعمة، تألقت بها إيفانكا ترامب Trump Ivanka، وكانت عبارة عن فستان بليسيه ميدي مصنوع من قماش الشيفون بألوان هادئة، جمعت بين الأبيض والزهري والأزرق والبنفسجي، قصته منسدلة، ومعه كاب انسدل بطريقة أنيقة على الأكتاف، وكانت قد زينت الفستان بحزام معدني باللون الذهبي على الخصر، واختارت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البرونزي.



إطلالات مميزة خطفت بها إيفانكا ترامب Trump Ivanka الأنظار خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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