صيحات موضة للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - صيحات كثيرة ومتنوعة ميزت أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020.

اكتشفي أبرز صيحات الموضة من مجموعات الأزياء الجاهزة موسم خريف 2020 من أسبوع نيويورك لتكوني السباقة في إعتمادها في الموسم المقبل.

ألوان البوب تسيطر على عروض أسبوع نيويورك



Carolina Herrera



سيطرت ألوان البوب الصارخة على مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020 حيث صادفناها في الكثير من عروض أسبوع نيويورك، تألقت عارضات كارولينا هيريرا Carolina Herrera بفساتين صفراء واسعة مصممة على طراز المعطف ومزينة بحزام عريض من اللون نفسه، فيما أطلت عارضات كريستوفر جون Christopher John ببدلات فوشيا مؤلفة من تونيك طويل وبنطال واسع الأرجل.



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طبعات الحيوانات الأبرز في خريف 2020





Naeem Khan





سجلت طبعات الحيوانات حضورًا متميزًا على منصات عروض خريف 2020، أحببنا البلايز الحريرية المزينة بنقشة جلد النمر من ماركة نعيم خان Naeem Khan والتي نُسقت مع بناطيل ترتر عالية الخصر، كذلك المعاطف الفرو ذات القياسات الكبيرة Oversized coats من توقيع لونشان Longchamp.







الأبيض نجم عروض أزياء خريف 2020





Brandon Maxwell







احتفظ اللون الأبيض بمكانته ضمن لائحة الإتجاهات الرائجة في الشتاء القادم بعد أن اكتسح منصات عروض أسبوع نيويورك، أطلت عارضات برابال غورونغ Prabal Gurung ببدلات بيضاء مزينة بخطوط وياقات سوداء تناسب السهرة، كما ظهرت عارضات براندون ماكسويل Brandon Maxwell بفساتين قصيرة مصممة بستايل المعطف مزودة بحزام أسود.

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الأكمام المنفوخة تتصدر واجهة الموضة





Ulla Johnson



مجددًا تثبت صيحة الأكمام المنفوخة حضورها على مدرجات عروض أشهر الماركات، رصدنا أجمل الفساتين الجلد لدى ماركة Adeam، لا يفوتك أيضًا الفساتين البيضاء الطويلة والواسعة من عرض بروك كولكشن Brock Collection والفساتين بالخصر المنخفض من مجموعة يولا جونسون Ulla Johnson.

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المخمل من أبرز إتجاهات خريف 2020



Zimmerman





يبقى المخمل الفاخر واحد من أساسيات صيحات الشتاء، إذا كنت متابعة جيدة لأحدث عروض أسبوع نيويورك فلا بد أنك قد لاحظتي حضوره الأنيق متمثلًا في فساتين السهرة الطويلة Hellessy و Zimmermann كما أعجبنا الفستان الأسود القصير من أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta.







فساتين موردة موضة 2020 من أسبوع نيويورك



Rodarte



انتشرت هذا العام موضة الفساتين المصممة بألوان شتوية دافئة مغلفة بطبعات الورود الناعمة، ننصحك بمشاهدة التصاميم التي أحضرناها لكِ من عروض Rodarte وبادجلي ميشكا Badgley Mischka لعلها تكون مصدر إلهام لكِ لإطلالة ناعمة في الربيع.

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