عبايات سوداء موضة 2020 للممتلئات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - تنوعت صيحات العبايات السوداء، حيث ابتكرت الماركات موديلات متنوعة تناسب كل أشكال القامات، وهي الأنسب لصاحبات القامة الممتلئة.

إليكِ أحدث موديلات عبايات سوداء موضة 2020، وأسرار اختيار التصميم الذي يناسب شكل جسمك.



عبايات سوداء موضة 2020 للقوام الكمثري

عبايات سوداء موضة 2020 للقوام الكمثري



شهدت المجموعات الجديدة حضوراً لافتاً للعبايات المزدانة بتطريز على الأكتاف، مثل الموديلات التي رصدناها لدى ماركة داج Daj، كما حظيت العبايات المصممة على طراز الكاب الطويل باهتمام الكثير من الماركات، وفي مقدمتها علامة لوزان Louzan، تساعد هذه التصميمات على منح الكتفين مدى أعرض، لذا فهي من أنسب القطع التي نرشحها بقوة لصاحبات القوام على شكل الكمثرى، حيث ستخفي عيب الأكتاف المكتنزة، مقارنة بالقسم السفلي الممتلئ من الجسم.

تابعي المزيد: عبايات أنيقة برسومات الورود لاطلالة شبابية



عبايات سوداء موضة الموسم للقوام التفاحة

عبايات سوداء موضة الموسم للقوام التفاحة



برزت هذا العام موضة العبايات المحبوكة بتطريز حول منطقة أسفل الخصر، أو القسم السفلي منها، تجدين أجمل الموديلات لدى أدور بوتيك Adore Boutique، اعتمدي هذا الستايل؛ لتشتتي النظر عن الجزء العلوي الممتلئ من جسمك، إذا كنتِ تملكين قواماً على شكل التفاحة.

تابعي المزيد: تنسيق الاكسسوارات مع العبايه السوداء من وحي الفاشينيستا

Advertisements



عبايات سوداء آخر موضة تخفي البطن البارز

عبايات سوداء آخر موضة تخفي البطن البارز



غلبت التصاميم الفضفاضة والناعمة على مجموعات 2020، تبنِّي هذه الصيحة التي تساعد على إخفاء جميع المناطق الممتلئة في الجسم، والجئي إلى العبايات المطوية من الأمامWrap abayas ؛ لتخفي شكل البطن البارز، ستجدين موديلات فخمة لدى ماركة داج Daj، وأدور بوتيك Adore Boutique، و Koraar.

تابعي المزيد: عبايات سوداء مطرزة موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

شاهدي أيضاً: