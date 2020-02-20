أفكار إطلالات صباحية من نور الغندور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - نور الغندور تتمتع بأسلوب ملفت في الموضة، يجمع بين الأناقة والعصرية، وتختار دائماً صيحات الموضة الجريئة، وتنسقها بأسلوبها الخاص. وطبعاً قوامها الرشيق يساعدها في ذلك. ولهذا، وفي كل مناسبة، نراها في إطلالة ذات نمط مختلف وأسلوب جديد ومبتكر. ومؤخراً رصدنا لها عددا من التنسيقات المميزة التي اعتمدتها في المشاوير الصباحية المختلفة. وقد نسقت أزياء عملية لكن أنيقة ومواكبة للموضة في ذات الوقت، وقد جمعنا بالصور بعض أبرز هذه التنسيقات، لتستوحي منها أفكارا تلائم مناسباتك الخاصة.





تنسيق عصري في الجينز اعتمدته نور الغندور:

اطلالة شبابية في الجينز نسقتها نور الغندور



نسقت نور الغندور لوك شتويا صباحيا ذا طابع شبابي، وقد اختارت فيه كارديغان بنقشة الكارو باللونين البرتقالي والأسود، ونسقت معه جينز أزرق مريحا، وحذاء كاحل باللون الأسود، واعتمدت تنسيقا عصريا، حيث أنها أكملت اللوك بقبعة beret ونظارات شمسية وتشكيلة من المجوهرات باللون الذهبي.

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نور الغندور في إطلالة بالبنطلون الجلد:

تنسيق في البنطلون الجلد نسقته نور الغندور



إطلالة مواكبة للموضة نسقتها نور الغندور، وقد اختارت فيها بنطلون سكيني من الجلد الأسود، نسقت معه سويتر ياقة عالية باللون البيج من فندي Fendi وأكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد الأبيض، وحقيبة ظهر حمراء وقبعة باللون البيج ونظارات شمسية بتصميم عصري.

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لوك أنيق في التنورة الجلد نسقته نور الغندور:

تنورة بليسيه من الجلد الأسود نسقتها نور الغندور



إطلالة أنيقة اعتمدت فيها نور الغندور على اللون الأسود، رصدناها لها مؤخراً. وقد اختارت فيها توي ياقة عالية مع تنورة بليسيه من الجلد الأسود مزين بحزام الخصر، وكانت قد أكملت اللوك بحذاء كاحل باللونين الأسود والأبيض، وحقيبة يد أنيقة باللون الأزرق الفاتح.

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البدلة الرسمية بأسلوب نور الغندور:

تنورة بليسيه من الجلد الأسود نسقتها نور الغندور



شاهدنا نور الغندور في لوك شبابي، وقد اختارت فيه بدلة رسمية أنيقة باللون العسلي مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة ومعها نسقت توب سوداء ياقة عالية ومعطف ترانشكوت باللون البيج، وأكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد الرمادي، وحذاء أبيض من لويس فويتون Louis Vuitton.



أزياء صباحية بأفكار عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة اعتمدتها نور الغندور في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

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