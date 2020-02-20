شنط يد ماركات موضة 2020 لإطلالة العمل تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - خصصت دور الأزياء العالمية جانبًا من عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020 لـ شنط اليد التي تجمع بين الفخامة والعملية التي تؤهلها لتكون خيارًا مثاليًا لـ إطلالات العمل.



تعرفي إلى آخر مستجدات الموضة، واختاري الموديل الذي يعكس ذوقك الشخصي ويخفي عيوب جسمك.



شنط اليد متوسطة الحجم

شنط اليد متوسطة الحجم



ركزت دور الأزياء العالمية على حقائب اليد بالأحجام المتوسطة، والتي تناسب كل أشكال القامات، لا سيما القامة القصيرة حيث تبرز الطول مثل الموديلات التي رصدناها لدى كوتش Coach وفيرساتشي Versace وهيرميس Hermès، وجميعها تميزت بالحزام متوسط الطول واليد القصيرة Hand held bags لحملها بأكثر من طريقة.

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شنط اليد الكبيرة

شنط اليد الكبيرة



خصصت أسماء كبيرة في قطاع الموضة قسمًا من مجموعاتها للحقائب الكبيرة Tote bags، وتميزت بالألوان الحيادية والكلاسيكية التي تناسب إطلالات المكتب، وأحببناها بتوقيع بربري Burberry، ستيلا مكارتني Stella McCartney وماكس مارا Max Mara، اعتمديها على الكتف لتساعدك في إخفاء منطقة الصدر والبطن الممتلئ.



شنط اليد بيج بلون الجلد

شنط اليد بيج بلون الجلد



حازت على اهتمام الكثير من الدور العريقة، وفي مقدمتها فندي Fendi، كما زينت إطلالات عارضات ماركة Agnona، أحجامها المتوسطة ستجعل منها قطعًا مثالية لقصيرات القامة، كما أن لونها سيتماشى مع مختلف الإطلالات.

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شنط مطبعة بخطوط عمودية

شنط مطبعة بخطوط عمودية



كما الأزياء طالت موضة طبعات الخطوط العمودية حقائب اليد، فزينت حقيبة Dior book tote والحقيبة المبطنة المونوكروم من ماركة تيبي Tibi، قد تبدو هذه الصيحة كاجوال، ولكن ألوانها الداكنة والحجم الكبير يؤهلها لتكون رفيقتك في نهار عمل طويل، الجئي إليها لتوحي بأنكِ أكثر طولًا.



شنط بطبعات الحيوانات

شنط بطبعات الحيوانات



استحوذت صيحة طبعات الحيوانات على إصدارات الدور العالمية من الأزياء والإكسسوارات، فزينت شنط اليد الكبيرة من ماركة مايكل كورس Michael Kors وتودز Tod’s، اعتمدي هذه الأنماط فقط إذا كنتِ تتمتعين بقامة طويلة ورشيقة.

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