تنسيق الفساتين الكاجوال مع الحجاب لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - هناك كثير من الصيحات الأنيقة، يمكن للصبيّة أن تعتمدها للمسة أنثوية، من أشهرها الفساتين الكاجوال بألوانها العصرية، وقصّاتها المختلفة، التي تُبرز جمال الفتيات.

وللمحجبات، إليكن مجموعة مميزة من الفساتين الكاجوال، وطريقة تنسيقها مع الحجاب لربيع 2020، من وحي الفاشينيستا المحجبات.





الفستان الأحمر الشيفون مع الكشكش

الفستان الأحمر الشيفون مع الكشكش



من الألوان الرائعة التي يمكنكِ اعتمادها مع الفساتين الأنثوية، هذه الدرجة من اللون الأحمر، والتي تجمع درجات ألوان الفوشيا المختلفة كذلك، لإطلالة ناعمة ومتناغمة، كهذا الموديل من لينا أسعد، اعتمدته مع إكسسوارات بألوان النود، كالحذاء والشنطة بدرجات البيج المخملية، والأمر نفسه للون الحجاب.

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الفساتين الكاروهات مع التصميم الطبقي

الفساتين الكاروهات مع التصميم الطبقي



واحدة من الموديلات التي برزت موضتها بقوة العام الماضي، هي الفساتين مع التصميم الطبقي، لهذا يمكنكِ اعتمادها هذا الموسم أيضاً؛ كالفستان من لانا حطاب، مع لمسة الكاروهات المبهجة بدرجتي الأبيض مع الأسود، كذلك أعجبنا اختيارها للحزام الملون، الذي أبرز رشاقة خصرها وطولها، وللمسة كلاسيكية تتناغم مع الفستان الكاجوال؛ اختارت الشنطة الميني بدرجة الأزرق السماوي.

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الفستان الأبيض مع الأزرار الأمامية

الفستان الأبيض مع الأزرار الأمامية



واحدة من التصاميم المميزة التي ستناسب إطلالة الشاطئ؛ هي الفساتين البيضاء الطويلة مع الأزرار الأمامية، كهذا الفستان من إلين لاهي، نسقيه مع الشنط الخوص، وأحذية الميول المفتوحة؛ لإطلالة مريحة مع لمسة بوهيمية.

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الفساتين البولكا دوت لإطلالة من الستينات

الفساتين البولكا دوت لإطلالة من الستينات



تحدثنا كثيراً بالموسم الماضي عن صيحة البولكا دوت، التي برزت بقوة بالفساتين والبدل النسائية، وهي من الموديلات التي ستستمر معنا للعام القادم، لهذا اخترنا لكِ هذا الموديل من أمينة بلال، اعتمديه لإطلالة تناسب كل أوقاتكِ خلال النهار، مع حذاء باللون الأسود، وشنطة متوسطة الحجم.

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