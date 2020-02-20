موديلات عبايات قطعتين تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - واحدة من التصاميم الأنيقة بالعبايات التي تناسب الصبايا اللاتي يبحثن عن إطلالة رشيقة، أو بمعنى أدق تخفي عيوب الجسم، هي العبايات مع قطعتين.

وتعتمد موديلات العبايات القطعتين على ألوان متداخلة ومتناغمة للعبايه، لكي تستطيع الصبيّة تنسيقها بطريقة أكثر عصرية تناسب شكل جسمها، وإليكِ مدونات موضة اعتمدن هذه الصيحة بنظرة أكثر عن قرب.

العبايه من قطعتين بلمسة لامعة من خولة المراغي

العبايه من قطعتين بلمسة لامعة من خولة المراغي

اعتمدت المدونة الخليجية خولة المراغي على موديل العبايه من قطعتين بلوني الأبيض والأسود، لتستخدم موديل العبايه المعطف مع التطريزات البراقة، والقطعة الثانية بسيطة وناعمة، فقط مع اللون الزيتي اللافت، لإطلالة دافئة، تناسب شتاء 2020.

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العبايه بقطعتين من دون رسومات وأخرى مُطبعة بأسلوب لطيفة شمسي

العبايه بقطعتين من دون رسومات وأخرى مُطبعة بأسلوب لطيفة شمسي

أما لطيفة شمسي فقد اختارت العبايه بقطعتين من دون رسومات، للتصميم الخارجي للعبايه المفتوحة بألوان النود، مع قطعة أخرى مطبعة برسومات الورود، هذا الستايل من الممكن أن تعتمديه أكثر بأجواء الربيع، لإطلالة مخملية، مع شنطة خوص مثلاً، وحجابك باللون النود.

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العبايه من قطعتين من خولة المراغي

العبايه من قطعتين من خولة المراغي

أعجبنا هذا اللوك للعبايه المفرغة باللون الأسود من خولة المراغي، مع القطعة الروز التي اعتمدتها تحت العبايه السوداء، لإطلالة كلاسيكية، نسقت معها الحجاب باللون الأسود، تناسب الأجواء الرسمية، التي لا تحبين فيها التألق بشكل كبير.

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العبايه بألوان النود من قطعتين بأسلوب فاطيمة المازمي

العبايه بألوان النود من قطعتين بأسلوب فاطيمة المازمي

أما هذا الموديل من الفاشينيستا فاطيمة المازمي، فهو لمحبات الألوان المخملية، للعبايه من قطعتين بلوني الأبيض مع الأزرق السماوي، وهي الدرجات المتناغمة لاعتماد هذا الستايل، خاصةً بمواسم الربيع والصيف.

من الممكن أن تنسقي معها إكسسوارات بالألوان نفسها، لإطلالة محايدة، تظلين فيها محافظة على اللوك المخملي.

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