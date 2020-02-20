نشرت إيمان عادل، زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، رسالة موجهة لزوجها، قبل موقعة السوبر المصري المُقرر لها اليوم في تمام الساعة الـ 7 مساءً.
وشاركت زوجة اللاعب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للأخير، مُعلقة: "ربنا يرجعك مجبور الخاطر لينا يارب العالمين يا حبيبي يارب".
ويسعى الزمالك لتحقيق لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، في حين أن الأهلي يبحث عن لقبه الثاني عشر، في المسابقة المحلية.
ويخوض المارد الأحمر اللقاء بصفته بطلا للدوري في الموسم المنقضي، فيما يلعب الفارس الأبيض المباراة بصفته بطلا للكأس.
وسيلعب الأهلي بزيه التقليدي القميص الأحمر والسروال الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يخوض الزمالك المباراة بزيه البديل الأزرق بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء الأهلي والزمالك.. زوجة محمود علاء: ربنا يرجعك مجبور الخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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