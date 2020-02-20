بين الانتحار والخطوبة.. مصائر مختلفة لمنى فاروق وشيما الحاج

مقاطع فيديو تتضمن مشاهد مخلة منسوبة للفنانتين الصاعدتين منى فاروق، وشيما الحاج، تسببت في إلقاء قوات الشرطة القبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيقات، وذلك قبل ما يزيد عن العام، خاصة بعدما اعترفتا بأنهما كانا في كامل وعيهما خلال تلك الفيديوهات.

على مدار أشهر قليلة، كانت الفتاتين خلف القضبان، بتهمة "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات إباحية"، ومع منتصف العام الماضي، حصلتا على إخلاء سبيل على ذمة التحقيقات، بحكم قرار من الدائرة 10 جنايات القاهرة.

ومنذ خروجهما بدأت رحلة منى فاروق وشيما الحاج، في مواجهة المجتمع من جديد، ليواجهن التخاذل من البعض، والدعم والمساندة من آخرين، وخلال أسبوع واحد كشف عن مصير مختلف، حيث افترقت السبل بين الفتاتين.

شيما الحاج.. خطوبة وموعد زفاف

اليوم، كشفت شيما الحاج، عن خطبتها، بعد قصة حب جمعتها برجل أعمال منذ 3 أشهر.

وعبر حسابها على "إنستجرام"، نشرت "شيما" مجموعة من الصور التي تجمعها بخطيبها، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

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وعن موعد الزفاف، ذكرت "شيما" في تصريحات لــ"الوطن"، أنها ستحتفل بزفافها في شهر يونيو المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

منى فاروق.. والتفكير في الانتحار

أما الفنانة الشابة منى فاروق، لم يكن حالها بهذا النمط الذي سارت عليه رفيقتها شيما الحاج، إذ أنها مازالت تعاني من آثار الأزمة التي مرت بها، فقبل أيام قليلة، خرجت بمقطع فيديو "لايف" هددت خلاله بالانتحار.

بنبرة صوت تحمل الحزن، تحدثت الفنانة الشابة منى فاروق، في مقطع فيديو "لايف"، بثته عبر حسابها على "إنستجرام"، عن معاناتها التي تعيشها الفترة الأخيرة، فوصفت نفسها بـ"المنبوذة".

دموع وانهيار تام، ملخص الحالة التي سيطرت على الفنانة الشابة، وهي تتحدث في الفيديو قائلة: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي، وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة"، لتهدد بالانتحار بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة.