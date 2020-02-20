"الإفتاء" توضح حكم قضاء الزوجة ما عليها من صيام رمضان بدون إذن الزوج

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة "هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟".

وجاء رد دار الإفتاء على السائلة، "الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره، كالاثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت، بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط".

وقال شيخ الإسلام، ابن حجر الهيتمي الشافعي، رحمه الله تعالى، في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ".