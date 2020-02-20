"شغال في المقاولات".. من هو عريس شيما الحاج؟

أعلنت الفنانة الشابة شيما الحاج، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن خطبتها، بعد أن نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، .

وسبقت أن شاركت "الحاج"، متابعيها بصور لها بفستان أحمر من حفل خطبتها، عبر "إنستجرام"، دون توضيح أنها ارتبطت رسميا، مكتفية بتعليق: "يوم للذكرى".

وفيما يلي أبرز معلومات عن عريس الفنانة شيما الحاج

1- اسمه أحمد.

2- ينتمى إلى إحدى العائلات الشهيرة التي تعمل في مجال "المقاولات والاستيراد والتصدير والديكور"، بحسب مصادر مقربة.

3- يعمل في مجال ريادة الأعمال، في نفس مجال عائلته.

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4- تم إعلان خطبتهما رسميا، في عيد الحب "فلانتين" الماضي، الموافق يوم 14 فبراير الجاري، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وأطلت العروس بفستان أحمر اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش، فضلا على أنه بدون أكمام.

5- أخفت العروس هوية خطيبها عن وسائل الإعلام.

6- أكدت الفنانة الشابة، أنها تعرفت على "زوجها المستقبلي"، منذ 3 أشهر، تحديدا في ديسمبر 2019.

7- أعلنت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها قررت زواجها منه في يونيو المقبل.