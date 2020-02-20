بفستان لامع ممزوج بلوني السيلفر ودرجات الموف، مُرصع بالفصوص والأحجار اللامعة، مكشوف الكتفين، ودون بطانة، حيث جاء الجزء الأسفل منه شفافًا، خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة بعدسة خالد فضة. واعتمدت الفنانة على الشعر المرفوع، في إحدى اللقطات في حين بدت في الأخرى بالشعر الليس المنسدل، ذي اللون النحاسي الأشقر. Advertisements كما اعتمدت الفنانة نيلي كريم، على مكياج سموكي لامع بألوان تُرابية بدرجات النيود. ونشرت الفنانة، صور الجلسة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تفاعل العديد من متابعيها مع الصور مشيدين بإطلالتها. وكانت الفنانة نيللي كريم، أعلنت خلال الفترة الأخيرة، إصابتها بورم حميد في الوجه، وخضعت لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لاسئتصال الورم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأزمة الصحية.. نيللي كريم تعود في جلسة تصوير بفستان جريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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