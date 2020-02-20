من الفضيحة والحبس إلى الفستان الأحمر.. رحلة شيما الحاج في 365 يوم جدل

تجاهل تام لأزمة الفيديوهات المُخلة، التي أخذت نصيبها من تغطيات وسائل الإعلام، كان هذا رد الفنانة الشابة شيما الحاج، التي قررت عدم الحديث طويلًا عن الأزمة، بل والنظر لمستقبلها وما هو قادم.

ظهور بأهم مهرجانات السينما بمصر، وتفاعلات مع المتابعين، وانتقلات بين دول العالم، ثم احتفالات بخطبتها، كانت رحلة الفنانة منذ خروجها من الحبس، في يونيو من العام الماضي، بعدما قررت الدائرة 10 جنايات القاهرة، إخلاء سبيلها هي ومنى فاروق التي ظهرت معها بالفيديوهات المخلة الشهيرة، على ذمة التحقيقات.

واليوم أعلنت شيما الحاج، عن خطبتها من أحد رجال الأعمال، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث احتفلت بخطوبتها في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي رحلة شيما الحاج من الحبس للكوشة بعد أزمة الفيديوهات المخلة.

معايدة على الجمهور بعد أزمة الفيديوهات

في أول ظهور لها عقب خروجها من الحبس، بسبب أزمة الفيديوهات المخلة، قررت "الحاج" تخطي الأزمة من خلال تجاهلها وعدم الحديث عنها، والخروج لمتابعيها لمعايدتهم في عيد الأضحى الُمبارك.

حيث نشرت حينها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وظهرت وهي تقدم التهنئة لمتابعيها بمناسبة عيد الأضحي، وتمنت الخير والسعادة لجمهورها وكل الأمة العربية، وحرصت الفنانة الشابة حينها على غلق خاصية التعليقات تمامًا لتجنب تعليقات المتابعين.

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شيما الحاج تتحدث عن الحجاب

لم يمر الكثير من الوقت إلا وقررت الفنانة التفاعل مع متابعيها من خلال الرد على أسئلتهم على "إنستجرام"، من خلال خاصية "استوري"، والحديث عن أمنياتها، ومشاريعها القادمة.

وسألت إحدى المتابعات "شيما"، عن إمكانية ارتدائها الحجاب، فقالت إنها تتمنى ارتداءه، وعن إمكانية عودتها إلى التمثيل، خلال الفترة المقبلة، أكدت أنها تتمنى ذلك الأمر خصوصًا أنها تحب الفن والتمثيل منذ صغرها.

ظهور شيما بمهرجان القاهرة السينمائي

مفاجأة كبيرة للمتابعين، بعدما ظهرت شيما الحاج على السجادة الحمراء، بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي كان يعد الظهور الأول لها فنيا، بعد خروجها من السجن.

وتألقت شيما الحاج حينها بفستان أسود طويل، ومكشوف، مع الشعر الويفي قليلًا والمنسدل.

أزمة صحية

عقب تألقها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة، غابت "شيما"، عن حفل الختام، إثر أزمة صحية، حيث تعرضت لضيق في التنفس، في طريقها لحضور حفل الختام، نقلت على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة.

وقالت "شيما"، لـ"الوطن"، إن المارة في الشارع أنقذوا حياتها أثناء تواجدها بسيارتها على طريق "مصر - السويس"، وأن حالتها تحسنت عقب خضوعها لجهاز تنفس صناعي.

رحلات حول العالم

تحاول الفنانة مشاركة متابعيها بين الحين والآخر، بصور من رحلاتها في مختلف الدول،عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كان أبرزها رحلتها في "لندن" حيث شاركت حينها بصور جديدة ظهرت من خلالها بجاكيت "وتر بروف" مزود بالفرو باللون الكافيه، دون بنطلون، مرتدية حذاء أسود، برقبة طويلة، مُعلقة: "أحبك لأني أرى فيكِ ما بداخلي أحبك يا مدينة الضباب".

وتفاعل العديد من المُتابعين مع الصورة التي حصدت العديد من تسجيلات الإعجاب، وعلق أحد المتابعين، قائلا: "مش سقعانة يا فنانة"، لترد الأخيرة: "أنا اتربيت في الجو ده عشان كده دا طبيعي بالنسبة لي".