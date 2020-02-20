شيما الحاج عن خطيبها: راجل وحنين ومصدر أمان

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بفستان أحمر منفوش وطويل ومكشوف الأكتاف والذراعين، من الستان الكريب، وشعر منسدل طويل ويفي قليلًا، ومكياج هادئ، احتفلت شيما الحاج بخطبتها من أحد رجال الأعمال، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.
ونشرت "الحاج" مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام".
وأعربت الفنانة عن سعادتها بالخطبة خلال حديثها لـ "الوطن"، متغزلة في خطيبها "أحمد"، الذي وصفته قائلة عنه: "هو راجل وجدع، وحنين وكريم، وبالنسبة لي مصدر الأمان ليا، وإلا مكنتش اتخطبتله".
وعن موعد الزفاف، أكدت الفنانة الشابة أنها ستحتفل بزفافها في شهر يونيو المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
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