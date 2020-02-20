حظك الخميس وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 20- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.وفيما يلي حظك اليوم الخميس 20-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول التحكم في أعصابك.
مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية غير محسوبة العواقب.
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يعدك بتحقيق نجاحات ومكاسب، فقط عليك أن تعتمد اللباقة مع زملاء العمل.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم أن تجد وسيلة لزيادة دخلك وتبدو واضحا في خطواتك وتضع أسس قوية لمكانتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتخطط جيدا لمستقبلك وقد تكتشف أمور خافية.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك.
عاطفيا: حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.
برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يمنحك نشاطا وإصرارا على الإنجاز.
عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حانية تجمعك بالأحباب.
برج العذراء
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يجعلك متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية، لكن إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق وعليك ألا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض، فقط قم بما عليك من واجبات.
برج الميزان
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق الدقيقة والعادلة في حل المشكلات التي تقابلك.
عاطفيا واجتماعيا: قد تجتاحك اليوم مشاعر متناقضة وارتباك، وعليك أن تصبر.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك.
عاطفيا وعائليا: اليوم تنفعك لباقتك في اختيار كلمات مؤثرة تهدئ الموقف مع الآخرين.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتأنى في ردود أفعالك.. لا تغامر أو تتورط في أقوال غير مدروسة.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك لتستثمر نشاطك ومواهبك.
عاطفيا: اخطُ بثقة نحو من تحب.. فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: اليوم تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالسحر والجاذبية وبالطاقة العاطفية والذهنية.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك، وتحصل بسهولة على مساندة الأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل.
عاطفيا: اليوم تستطيع أن تتعامل بحيوية مبهرة مع الطرف الآخر وتسعد بحياتك.
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