تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الجانب المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاربعاء 19- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.وفيما يلي حظك اليوم الاربعاء 19-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.

مهنيا وصحيا: اقتران القمر بالمشتري في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

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الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.

عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمشتري في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عائليا وعاطفيا: يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

مهنيا وصحيا: القمر يقترن بالمشتري في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

اجتماعيا ومهنيا: القمر يقترن بالمشتري في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر لبعد غد.

عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

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القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.

عاطفيا وعائليا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وصحيا: يقترن القمر بالمشتري في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

مهنيا: أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.

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