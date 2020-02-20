هتتفرج فين على الأهلي والزمالك؟.. نرشح لك هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السابعة مساء.. عشاق الكرة المصرية على موعد مع ليلة كروية ممتازة، تجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك في لقاء السوبر المصري نسخة (2018 - 2019).

المباراة ستقام على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يشارك الأهلي باعتباره حامل لقب الدوري، في المقابل يخوض الزمالك السوبر نظرًا لتتويجه بلقب كأس مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تذاع القمة عبر أربع قنوات (أون سبورت - تايم سبورت) - (أبو ظبي الرياضة الأولى والثانية والثالثة).

ولأن الكرة معشوقة الجماهير الذين يحبون مشاهدة مثل هذه المباريات المهمة وسط التجمات التي تلهب حماسهم وتشجيعهم، نقدم لكم ترشيحات لأماكن بالقاهرة يمكنكم مشاهدة المبارة:

- وسط البلد

إذا كنت من عشاق منطقة وسط البلد، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على إحدى المقاهي الشعبية أو الكفيهات الراقية، والتي تنتشر بكثرة في شارع طلعت حرب والألفي، والشوارع المتفرعة بوسط البلد.

Advertisements

- المهندسين

أما إذا كنت قريبًا من المهندسين، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على أحد الكفيهات الراقية، مثل كافيهات شارع جامعة الدول العربية.

- المعادي

يتميز شارع 9 بالمعادي بانتشار الكافيهات الراقية والأجواء المميزة بالتجمعات العائلية أو للأصدقاء.. وهناك يمكنكم متابعة المباراة إن كنتم قريبون أو من سكان المعادي.

والأهلي يُعد حامل لقب آخر نسخة للقب السوبر بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

في المقابل، يُعد آخر تتويج للزمالك بلقب السوبر كان على حساب الأهلي وقتها أقيمت المباراة أيضًا على ملعب "محمد بن زايد" وانتهت بركلات الترجيح (3-1) عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.