انطلاق النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات 26 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

تستعد مدينة دبي، لإطلاق النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 14 مارس المقبل.

ويضم المهرجان برنامجا حافلا من الفعاليات والنشاطات المتنوعة.

وقال بيان من دائرة دبي للسياحة اليوم الخميس، إن المهرجان يشكل، احتفالية رائعة لتقدي تشكيلة واسعة من ألذ المأكولات التي تشتهر بها المطابخ العالمية بما يناسب كافة الأذواق والميزانيات.

وأضاف أنه على مدى 18 يوماً من التجارب الاستثنائية، يسلط المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةالضوء على التنوع الغني الذي تحفل به إمارة دبي من خلال باقة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، بما فيها الفعاليات السنوية التي حظيت بشعبية واسعة خلال الدورات السابقة: "أسبوع دبي للمطاعم"، "كانتين الشاطئ برعاية اتصالات"، "جواهر دبي الخفية"، و"رحلة في عالم المذاقات".

ويتيح المهرجان لزوار دبي وسكانها فرصة تجربة أطباق شعبية وتقليدية وجواهر خفية في شوارع المدينة،ووفقا للبيان.

وأضاف: "إلى جانب الاستمتاع كذلك بمفاهيم وتجارب جديدة في عالم الطهي، وتنظيم سلسلة من دروس تعلم الطهي مع أمهر الطهاة، وفعالية "مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة.

كما يستضيف المهرجان مجموعة من أشهر الطهاة في العالم، ومسابقات للطهي المباشر، والعديد من العروض الترويجية التي تقام في مراكز التسوق الكبرى في مختلف أنحاء المدينة، وغيرها الكثير من التجارب الرائعة، وكل ذلك خلال فترة المهرجان.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: في البيان إنه "مع دخوله عامه السابع، يعد مهرجان دبي للمأكولات منصة رائعة لتسليط الضوء على التنوع الغني والفريد لثقافةومشهد الطعام المتنامي في دبي".

وأضاف: "نواصل في نسخة 2020 تقديم ما انفرد به المهرجان من أنشطة وفعاليات جعلته حدثاً ثابتاً في التقويم السنوي للفعاليات، إضافة إلى تقديم مبادرات جديدة تعم أرجاء المدينة.

وعدد البيان أبرز الفعاليات التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات في جولته السابعة وهي كالآتي:

١- كانتين الشاطئ برعاية اتصالات (26 فبراير – 14 مارس)

وهو من أبرز الفعاليات السنوية المرافقة للمهرجان، وسيكون على شاطئ جميرا في موقعها خلف "سنست مول" مع الكثير من الأفكار الجديدة في عالم الطهي والعديد من الفعاليات الترفيهية مع مساحة مخصصة للعائلات.

وتستقبل هذه الفعالية زوارها مجاناً وتعد فرصة رائعة لقضاء يوم عائلي ممتع، حيث يحظى الأحباء الصغار بقضاء وقت ممتع مليء والأنشطة المسلية في المنطقة المخصصة لهم، بينما يمكن لعشاق الطهي المشاركة بورش وجلسات فنون الطهي الحية على مسرح الشاطئ. سيكون هنالك أيضاً منطقة لممارسة الألعاب والفعاليات الرياضية لإضفاء المزيد من المتعة على هذه الفعالية الرائعة.

٢- أسبوع دبي للمطاعم (5 – 14 مارس)

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يشهد أسبوع دبي للمطاعم مشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي، والتي ستقدم لروادها على مدى 10أيام قائمة طعام مصممة بعناية؛ مكونة من طبقين رئيسيين للغداء وثلاثة أطباق رئيسية للعشاء.

تتضمن قائمة الطعام مجموعة من الأطباق الشهية التي تشتهر بها المطاعم المشاركة والتي تمثل أكثر من 18 مطبخاً من حول العالم.

وخلال العام الحالي، يمكن للذواقة الاختيار من بين مجموعة كبيرة من المطاعم بما في ذلك مطاعم كبار الطهاة الحاصلين على الجوائز، مثل مطعم بارو للشيف العالمي أكيرا باك الحائز على نجمة ميشلان، وكويا، وهيلز كيتشن، وسكاليني، وغيرها. تتراوح الأسعار من مطعم لآخر، حيث يبدأ سعر وجبة الغداء من 75 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، بينما تبدأ وجبة العشاء من 150 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

٣-جواهر دبي الخفية (26 فبراير – 14 مارس)

وتوفر هذه الفعالية للذواقة وعشاق فنون الطهي الشغوفين بالبحث عن كل ما هو جديد فرصة رائعة للكشف عن أفضل المطاعم غير المعروفة في المدينة.

وتوفر هذه المطاعم الشعبية غير المكتشفة، أطباقاً تقليدية شهية وسط أجواء نابضة بالحياة وبأسعار معقولة.

وستتاح للذواقة في جميع أنحاء دبي فرصةالتصويت لاختيار أفضل 10 مطاعم ضمن مسابقة "جواهر دبي الخفية".

ويبدأ التصويت يوم 16 فبراير وتعلن أسماء المطاعم الفائزة يوم 14 مارس المقبل.

٤-رحلة في عالم المذاقات (26 فبراير – 14 مارس)

تعود هذا العام من جديد هذه الفاعلية بعد النجاح المبير الذي حققته العام الماضي، لتقدمللذواقة فرصة خوض تجارب ومغامرات فريدة في عالم الطهي.

تتضمن الفعالية سلسلة من دروس تعلم الطهي (ماستر كلاس) على يد أمهر الطهاة، وفعالية "مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة"، وتجارب استثنائية في مواقع فريدة.

تقام فعاليات "رحلة في عالم المذاقات" في أماكن مختلفة من المدينة، بما فيها جولة تذوق وتناول العشاء المعد من منتجات عضوية صديقة للبيئة في "مزرعة الإمارات البيولوجية"، والتي تقدم للضيوف شتى النكهات مباشرة من أرض المزرعة مع تثقيفهم بشأن الزراعة العضوية والمستدامة.

كما يقيم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري حفل عشاء في الهواء الطلق بمنطقة الفهيدي التاريخية الخلابة في دبي القديمة، يقدم فيها ما لذ وطاب من الأطباق الإماراتية الأصيلة.

وتوقع البيان أن يكون مهرجان دبي للمأكولات 2020 حدثاً استثنائيا يحتفي بالمذاقات في المدينة بفضل الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية في الوقت ذاته التي يقدمها لسكان وزوارها والعائلات.