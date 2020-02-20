بأقل تكلفة.. أدوات بسيطة لتزيين قاعة فرحك "هتخليه يبان أغلى وأشيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تبحث كل عروس عن أفضل ديكورات لتزيين قاعة الفرح، والخروج بأفضل شكل ممكن، ولكن أحيانًا لا تستطع تنفيذ كافة الأفكار التي تريدها بسبب زيادة التكلفة.

يمكنك الاستعانة بعدد من الديكورات البسيطة زهيدة الثمن، لكنها سوف تعطيكِ نتيجة جذابة ومميزة للشكل النهائي، بدون أي تكاليف باهظة، بحسب ما أوضح موقع "pinterest".

- الإضاءة:

يمكنك استخدام فوانيس لعمل إضاءة مميزة بالشمع، على طاولات المدعوين، ويفضل تنسيق بعض الورود، سوف يعطيكِ شكل جمالي غير تقليدي.

أو استخدام زجاجات شفافة لعمل اضاءة خافتة وجذابة في أركان القاعات المفتوحة، أو على الطاولات الخاصة المدعوين.

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-الكوشة:

للكوشة أفكار مختلفة ومتعددة، ويمكنك الاستعانة بالخشب، أو بعض الأقمشة كالساتان، أو الأورجانزا، أو الشيفون، أو القطع النحاسية القابلة للثني، وتصميم كوشة بالشكل الذي يروق لك.

-الأرض:

استخدمي أوراق الورد الطبيعي أمام الكوشة، إذ يمكنك رسم شكل "قلب" على الأرض، والتقاط صورًا بشكل جديد ومختلف.

-الكراسي:

استخدمي الأقمشة الشيفون والساتان مع الورود، في تزيين كراسي المدعوين، أو كرسي عقد القران.

-جيست بوك:

استخدمي خشبة باللون البني، واستعيني بصديقاتك للرسم عليها، مع إضافة بعض الأوراق البيضاء، ليستخدمها المدعوين في كتابة الاهداء لكما.