نجمات لم يخجلن من ارتداء ملابس رخيصة الثمن.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تحرص النجمات دائمًا على إظهار جمالهن وارتداء فساتين مميزة وغير تقليدية، واعتادنا على سماع أرقام خيالية وأسعار باهظة تكلفة إطلالات النجمات، ولكن هناك مجموعة من المشاهير ظهرت بإطلالات رخيصة الثمن وأنيقة في نفس الوقت.

- ميجان ماركل

ظهرت ميجان في حفل افتتاح قمة عالم الشباب في 22 أكتوبر 2019 -وهو منتدى عالمي يجمع 2000 شاب من أكثر من 190 دولة لإحداث تغيير إيجابي ومعالجة بعض أكبر مشكلات العالم- مرتدية فستانًا أرجوانيًا ميدي، بأكمام طويلة، وحذاء كعب عالي، بلغ تكلفة الفستان 47 دولارًا أي ما يعادل 700 جنية مصري.

وسبق وارتدته مرة آخري مع معطف باللون الأحمر وذلك أثناء سفرها برفقة الأمير هاري إلى بيركينهيد بإنجلترا.

- جينيفر لوبيز

ظهرت جنيفر لوبيز أثناء حضورها مهرجان موازين في الرباط بالمغرب، ببلوزة من الدانتيل الشفاف، بأكمام طويلة، مزينة بتطريزات باللون الأسود، مع قصة واسعة باللون الوردي، وحذاء أسود بكعب عالي مدبب.

وبلغ تكلفة البنطلون 23 دولارًا أي ما يعادل 360 جنيه مصري.

- انجلينا جولي

في العرض الأول من فيلم A Mighty Heart ارتدت انجلينا فستاناً باللون الأسود، مُجسم ومفتوح عند منطقة الصدر على شكل حرف V”"، بقصة قصير من الأمام وطويل من الخلف.

بلغ سعر الفستان 25 دولارًا أي ما يعادل 390 جنيه مصري.

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- بيونسيه

ظهرت بيونسيه بفستان من تصميم والدتها مصمم الأزياء " تينا نولز" لتظهر في البرنامج الحواري الأمريكي The View، جاء تصميم الفستان قصير، بأكمام طويلة.

وبلغ تكلفة الفستان 17 دولار أي ما يعادل 250 جنيه.

- سارة عبد الرحمن

ظهرت سارة عبد الرحمن في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي 2018، بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستاناً أسود طويل، بفتحة ضهر، ونسقت معه حذاء كعب عالي.

الفستان من "الوكالة" بقيمة 350 جنية مصري.

- إيناس عز الدين

ظهرت مؤخراً في إحدى عروض الأزياء مرتديه فستاناً أسود بسيط بمبلغ 30 جنيه مصري.

- يارا

في إحدى المناسبات الخاصة ظهرت الفنانة اللبنانية يارا، ببلوزة من الشيفون الأبيض وجيب "هاي وسط" قصير، باللون الأسود، وحذاء ذو كعب عالي بنفس اللون.

لم تكلفها هذه الإطلالة سوى 100دولار، أي ما يعادل 1500 جنيه مصري.