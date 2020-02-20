جدع وفرفوش أم بخيل ونكدي؟.. انقسام الستات على هاشتاج "الزوج المصري مشهور بـ"

تصدر هاشتاج "الزوج المصري مشهور بـ" تريند موقع التدوينات القصير "تويتر"، والذي استعرضت خلاله الفتيات سلبياته، بينما شارك الرجل بالإيجابيات.

"كلموني عن الكرش"، كانت تلك الجملة أحد التعليقات التي شاركت بها حنين محمد، في الهاشتاج، مؤكدة أن الزوج المصري بعد مرور شهرين فقط على الزوج، يزيد وزنه وتحديدًا دهون البطن، وهي الملاحظة التي لم تكن "حنين" وحدها تذكرها، بل أن الكثيرات علقن على ظهور الكرش عند الزوج المصري.

وشارك الكثير من السيدات في الهشتاج ليدعمن فكرة أن الزوج المصري مشهور بـ "البخل"، فكتبت ندى: "مشهور بالتناحة وبحبه لكرشه بيسيب 20 جنيه لمراته وعايز يجي يلاقي كباب وكفته وفراخ وهما أصلا ميجبوش شوية فول وطعمية".

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أما مروة عبدالخالق، فرأت أن النكد أبرز ما يشتهر به الزوج، فهو دائما لديه البراعة في خلق المواقف التي من شأنها تثير المشاكل الزوجية، وهو ما اتفقت عليه "نوف"، التي أضفت عليها صفة أخرى وهي "عينة زايغة".

ومن ناحية أخرى شارك قطاع كبير من الذكور في "الهاشتاج"، الذي حاول البعض إنصاف الرجل، والبعض الآخر شارك بحيادية من خلال ذكر بعض العيوب، فكتب أحمد جمال: "مشهور بأنه سنجل دايما"، بينما كتب محمد صقر "الزوج المصري مشهور بكل شيئ جميل دا كفاية وسامته"، كما علق محمود عبدالرحمن: "مفيهوش ميزة يخرب بيته".

وتقول عليا إبراهيم، زوجة وأم لثلاثة أطفال، لـ "هُن"، أن الزوج المصري، مظلوم ودائما ما يشار إلى أنه الجانب السيئ في العلاقة، وأن الرجل المصري يشتهر بأنه "جدع وشهم بس عيبه الوحيد إنه عملي ومش رومانسي".