بالفيديو.. تونسية تزعم أنها زوجة قصى خولي: يهملني أنا وابني

حالة من البكاء الهيستيري، انتابت فتاة تونسية تدعى مديحة الحمداني، زعمت أنها زوجة الممثل السوري قصي خولي.
واتهمت الفتاة التونسية خلال مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الممثل السوري "قصي" بـ "الكذب" و"إهماله" لها هي وابنها الذي أطلقت عليه "عميد جونيور".
وقالت "مديحة" عبر الفيديو: "منذ عام الجمهور ينتقدني بأني فتاة شارع وعاهرة، وهذا غير حقيقي، أنا عملت بمراكز مرموقة في شركات كبرى في دبي، وهناك شهود على ذلك، أنا فقط تعرفت على الإنسان الخطأ".
واستكملت كلامها خلال المقطع: "شاهدت أحد حوارات قصي خولي وهو يتحدث عن كونه أب مثالي يشارك في كل تفاصيل رعاية ابنه، لا ألومه هو ممثل ودوره هو الكذب، فهو لا يعاملنا معاملة لائقة ولا أستطيع توفير احتياجات ابننا بسبب إهماله لنا".
وهددت مديحة الممثل السوري، بأنه في حال استمرار الأخير في الكذب في لقاءاته الصحفية، ونفيه الزواج منها ستكشف كل ما لديها وكيف أخفى زواجه منها وإنجابها لفترة طويلة.
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