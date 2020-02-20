أعربت شيما الحاج عن سعادتها بخطوبتها، مشيرة إلى أنها تعرفت على خطيبها منذ 3 أشهر فقط، ونشأت بينهما قصة حب، مشيرة إلى أن خطيبها أحد رجال الأعمال المعروفين في مصر.
وعن موعد الزفاف، فقالت شيما في تصريحات لــ"الوطن"، إنها ستحتفل بزفافها في شهر يونيو المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وكانت شيما الحاج أعلنت عن خطوبتها من أحد رجال الأعمال، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام".
واحتفلت "شيما" بخطوبتها في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.
كانت هذه تفاصيل خبر "فرحنا في يونيو".. أول تعليق من شيما الحاج بعد خطوبتها: تعرفت عليه من 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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