أعلنت شيما الحاج عن خطوبتها من أحد رجال الأعمال، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام". واحتفلت "شيما" بخطوبتها في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شيما الحاج تعلن خطوبتها من رجل أعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.