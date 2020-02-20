قبلات وغناء ورومانسية.. غادة رجب في أول ظهور مع زوجها عبدالله حسن

أول صور من شهر عسل غادة رجب وعبدالله حسن

فيديو.. غادة رجب في أول ظهور بعد الزواج: جالي انفصال شبكية في شهر العسل

عبدالله حسن: الفنان محمد صبحي سبب زواجي من غادة رجب

غادة رجب: "مكناش عايزين نعمل فرح ودخلت في مشاكل مع ماما"

في حلقة اتسمت بالرومانسية، حلت الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبدالله حسن، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، وذلك في أول ظهور لهم بعد عودتهم من شهر العسل.

في بداية الحلقة دخل العروسان إلى الاستديو، حيث تعلقت غادة رجب بذراع زوجها، فيما حرص الزوجان على ارتداء نفس الملابس تقريبًا، حيث ارتدت غادة رجب تيشرت أبيض وجاكيت أسود، وبنطلون جينز، كما ارتدى عبدالله حسن، تيشرت أسود وجاكيت أبيض وبنطلون جينز.

الشاعر يحكي تفاصيل الزواج المفاجئ

وكشف الشاعر عبدالله حسن، عن كواليس ارتباطه بغادة رجب، لافتًا أنه تعرف عليها وقابلها لأول مرة في حلقة برنامج الفنان محمد صبحي "مفيش مشكلة خالص" في برنامجه على قناة "CBC".

وقال عبدالله حسن، إنه يسجل رقم هاتف زوجته باسم "زوجتي" باللغة الإنجليزية، بينما أكدت غادة رجب، أنها مازالت تضع اسمه "عبدالله حسن" دون تغيير

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وداعب الشاعر زوجته، حين أرسل للبرنامج صورة لها من كواليس شهر العسل، بعدما تعرضت للسقوط وأصيبت عينها بسبب انزلاقها داخل الحمام، وردت عليه غادة رجب بأن ضربته على ذراعه بسبب تسريب الصورة.

وحكى عبدالله حسن، بعض التفاصيل الكوميدية عن زوجته قائلا: "غادة الرقيقة سايبة لي 12 سم في السرير بنام فيهم، وبقيت السرير ليها وبتعوم وهي نايمة".

وأهدى الشاعر لزوجته على الهواء، قصيدة ألفها في محبة غادة رجب أثناء فترة الخطوبة بعنوان "انتي حبيبتي"، لترد عليه المطربة قائلة "يا حياتي"، وأمسكت يده بقوة".

غادة رجب تغني لزوجها "عايزة اقولك بحبك"

وغنت غادة رجب لزوجها أغنية "الليلة دي أنا عايزة أقولك بحبك قوي"، معربة أن الأغنية التي كانت تسيطر عليها طوال الفترة الماضية، هي أغنية "بيت حبيبي" للمطربة يارا، والتي غنتها له بالفعل في نهاية الحلقة وقبل يدها.

الثنائي يغني بنت الجيران وشحات الغرام

وقام الثنائي المتزوج حديثا، بأداء أغنية بنت الجيران سويا، واحتضن عبدالله حسن زوجته حينما غنى كوبليه "سكر محلي محطوط على كريمة"، كما غنيا سويًا أغنية "شحات الغرام"، بجانب عدد من الأغاني منها "قدام مرايتها" و"رمش عينه اللي جرحني رمش عينه".

غناء ومشاهد رومانسية بين غادة وعبدالله

كما غنت غادة رجب أغنية "كلام كبار" من كلمات زوجها لأول مرة في البرنامج وغنوا أغنية "أخدني معك" لفضل شاكر ويارا وحضن عبدالله حسن بعدها زوجته واحتضن عبدالله حسن زوجته حضن حار بعدما انهوا لعبة "انت سامعني" ضمن فقرات البرنامج وسط تصفيق الجمهور.

وفي النهاية غنت غادة رجب أغنية "بيت حبيبي" وقّبل عبدالله حسن يدها ونزل على ركبتيه وقّبل يدها مرة أخرى.

وفوجئ الوسط الفني بزواج الفنانة غادة رجب من الشاعر عبدالله حسن، واقتصر حفل زفافهما على الأسرتين وبعض المقربين.