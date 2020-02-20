تعرفي على الطريقة الصحيحة لعمل أرز باللبن في المنزل

الأرز باللبن، حلوى لطيفة على المعدة، ومغذية، وبوضع سكر بكميات معقولة، تصبح تحلية لذيذة وصحية.

ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل أرز باللبن في المنزل بطريقة سهلة وصحيحة.

المقادير

3/4 كوب أرز مصري.

كوب و1/2 ماء.

5 أكواب لبن.

1/2 كوب سكر. (حسب الرغبة، تقل أو تزيد الكمية).

ملعقة صغيرة كورن فلاور، أو نشا.

رشة فانيليا.

مكسرات للتزيين.

آيس كريم فانيليا (اختياري)

قشطة (اختياري)

طريقة التحضير

ينقع الأرز ساعة.

Advertisements

اتركي نصف كوب لبن، واخلطي المتبقي مع السكر على البارد.

يرفع اللبن على النار ليسخن فقط دون أن يغلي.

يخلط 1/2 كوب لبن مع الكورن فلاور على البارد.

يغسل الأرز من النشا حتى تصبح المياه صافية تماماً وغير معكرة.

يضاف الأرز إلى الماء في قدر الطبخ على نار عالية حتى يغلي، ثم تخفض الحرارة.

يترك المزيج حتى يشرب الأرز الماء تماماً.

يضاف مزيج السكر واللبن إلى الأرز ويوضع على نار متوسطة لمدة 50 دقيقة مع التقليب كل 10 دقائق من أسفل حتى لا يلصق الأرز.

يضاف مزيج اللبن والكورن فلاور إلى إناء الأرز واللبن ويوضع على نار هادئة.

يحرك الأرز باللبن باستمرار حتى يبدأ قوامه فى التماسك ثم تضاف الفانيليا.

عندما ينضج الأرز، يرفع من النار، ويصب في كؤوس التقديم.

نضيف المكسرات على الوجه ويترك ليبرد لمدة 10 دقائق قبل وضعه فى الثلاجة حتى يتماسك قوامه.

يقدم باردا مع الآيس كريم أو القشطة.