عروسة تمدح النبي ليلة زفافها.. والعريس: حلمت أنها زوجتي

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعروس تنشد وتمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في حفل زفافها الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح.

ويظهر في الفيديو عروس تمسك المايك وتمدح النبي بقصيدة "قمر سيدنا النبي قمر" بعدما أنشدت قصيدة "وأجمل منك لم تر قط عين"، وسط تفاعل الحضور معها.

وحكى العريس في فيديو تم إذاعته خلال حفل الزفاف، قصة ارتباطه بعروسه المبتهلة والمنشدة وقارئة القرأن الكريم.

العريس: تقدمت لها 4 مرات

وقال العريس إن عروسه "منار"، كريمة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ظهرت مع والدها في أحد البرامج التلفزيونية، ليشاهدها "علي" الشاب الصعيدي، ليقرر على الفور بأن يرتبط بهذه الفتاة ويتزوجها متمنيًا أن تكون زوجته.

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سأل الشاب على والد العروس وعلم أنه يقيم بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وأرسل له بعض معارفه، إلا أن الوالد رفض، ليتكرر رفض الأب لثلاث مرات متتالية، فيقرر بعدها الشاب "علي"، أن يتراجع حتى شاهد في منامه أنه سيتزوج هذه الفتاة.

وحكى "علي" رؤيته على جده الذي طلب منه أن يذهب لوالد العروسة ولطلب يدها بشكل رسمي، وبالفعل سافروا من سوهاج للإسماعيلية، واستدلوا على منزل الشيخ وطلبوا مقابلته وقابلهم بترحاب وفوجئ بطلبهم يد ابنته، ولكنه رفض متعللًا بضرورة استكمال دراستها الجامعية، حيث كانت تدرس آنذاك في الفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

ولكن أمام إلحاح الشاب في الطلب يوافق والد العروس ليتم الزواج بعد عام تقريبًا من مشاهدته لها على شاشة التلفزيون.