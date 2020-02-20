تعزز الحيوانات المنوية وتفقد الوزن.. 6 فوائد مذهلة لتناول الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يساعد تناول الطماطم في محاربة العقم عند الذكور؛ حيث تعمل مادة "اللايكوبين" الموجودة في الطماطم على تعزيز جودة الحيوانات المنوية، وذلك وفقا لنتائج دراسة جديدة أجرتها جامعة "شيفيلد" بالمملكة المتحدة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مادة "اللايكوبين"، وهي أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم، يمكن أن تساعد في تعزيز جودة الحيوانات المنوية؛ حيث جاءت النتائج بعد رصد الباحثين وجود نسبة أعلى من الحيوانات المنوية ذات الشكل الصحي مع حركة أفضل لدى الرجال، الذين تناولوا "اللايكوبين" أثناء تجربتهم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

تحمي من أمراض القلب والسرطان

وقال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن مادة الليكوبين "Lycopene" تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وأوضح زايتس أن مادة الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة “Free Radicals”، والتي تهاجم الحمض النووي وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

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كما تساعد مادة الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لمادة الليكوبين تتمثل في الطماطم، خاصة معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل الأحمر.

محتوى كبير من الفيتامينات

يغطي 100 جرام من الطماطم حوالي 20% من الاحتياجات اليومية لفيتامين C، كما توجد بالطماطم فيتامينات K و A و B1 و B2 و B6 وكذلك العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وتؤثر جميع هذه العناصر بشكل إيجابي على نظام المناعة.

صحة العين

مادة الليكوبين لها تأثير جيد أيضا على صحة العين والنظر، كما تحتوي الطماطم تحتوي على مادة البيتا كاروتين بتأثيرها الإيجابي أيضا على صحة العين.

تقوية الخلايا

يلعب الليكوبين أيضا دورا هاما مع الجلوتاثيون في تقوية الأنسجة الخلوية، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على حماية الجسم من الجذور الحرة.

فقدان الوزن

تحتوي الطماطم على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية، كما أنها تتكون في أكثر من 90% منها من الماء، وبالنظر إلى أن 100 جرام من الطماطم يحتوي على 18 سعرا حراريا فقط، ولذلك فهي تعد طعاما مناسبا لكل من يرغب في إنقاص وزنه.