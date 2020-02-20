بعد شهر العسل.. غادة رجب تغني "كلام كبار" تأليف زوجها عبدالله حسن

عادة عندما يتزوج ثنائي من الوسط الفني، ويقومان بأعمالا مشتركة، يكسبها الزواج شهرة استثنائية، فتصبح حديث الجميع، ويمتلئ عالم الفن بالثنائيات التي لاقت نجاحات كبيرة بسبب الأعمال المشتركة بين الزوجين.

آخر تلك الزيجات، في الوسط الفني، كانت بين غادة رجب والشاعر عبدالله حسن، حيث احتفلا بزواجهما مؤخرا، وسافرا إلى شهر العسل، وبمجرد انتهاء إجازة الزواج أعلنت غادة رجب عن أغنية جديدة لها من كلمات زوجها.

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وكشفت غادة رجب، خلال مشاركتها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عن تفاصيل تلك الأغنية، والتي تحمل اسم "كلام كبار".

وغنت "رجب"، خلال البرنامج جزءا من أغنية "كلام كبار"، فيما كشف عبد الله حسن عن كواليس الأغنية، "احنا لسه مخلصين تجهيزتها امبارح، هي من كلماتي ولحن وتوزيع شريف حمدان، أول مرة هتشوفوا غادة رجب بتغني حاجة مختلفة كدة".