أطعمة ممنوع تناولها عند الإصابة بنزلات البرد.. منها القهوة والسكر

عدد من الأطعمة والمشروبات يجب تجنبها عند إصابتك بنزلة البرد، لأنها تزيد من الإصابة إلى الأسوأ.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نقلًا عن تقارير طبية طالبت الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد إلى الحرص على قسط من الراحة، يتراوح ما بين 10 إلى 12 ساعة، إضافة إلى تجنب هذه المؤكولات والمشروبات.

السكر

السكر من الأطعمة الغذائية التي يجب تجنب إضافتها للوجبات أو المشروبات في حالة الإصابة بنزلات البرد، وما يصاحبها من الكحة والتهابات الحلق، لأنه بحسب التقارير الطبية، يقوم بتثبيط نشاط الجهاز المناعي، ويقلل من أدائه في ظل مكافحة الجسم للفيروسات التي تهاجمه، لذلك تجنب تناول الحلويات والوجبات والمشروبات المحلاة ضروريا عند الإصابة بنزلات البرد.

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القهوة والشاي والمشروبات المنشطة

الأشخاص المعتادون على تناول القهوة الساخنة عند الإصابة بنزلات البرد والكحة، هذا الأمر خاطئ تمامًا، وأثبتت الأبحاث والدراسات أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي وغيرها، تعتبر من مدرات البول، التي تساهم في إفراط الجسم في التخلص من كميات الملح والماء الموجودة بالجسم، والتي يحتاج إليها ليبقى رطبًا عند الإصابة بأمراض البرد والكحة.

الحليب

في حالة إصابة الشخص بنزلات البرد، يصبح شرب الحليب ضارا، لأنه يجعل البلغم أكثر سماكة فيزيد الصعوبة من تخلص الجسم منه.

الكحول

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2007، فإن تناول المشروبات الكحولية أو المشروبات التي يدخل الكحول في تصنيعها تزيد من حدة التهابات الرئة والشعب الهوائية وتمنع الجسم من تكوين خلايا الدم البيضاء التي يحتاجها لمكافحة البرد، بالإضافة لإصابة الجسم بالجفاف الذي يزيد من حدة تفاقم أعراض البرد والكحة.

المأكولات الحارة

تساهم الأطعمة الحارة، في إنتاج الجسم للمزيد من البلغم، ما يزيد من حدة أعراض البرد والكحة على مدى الطويل، وذلك على عكس الشائع أن بخاخات الفلفل يمكنها أن تقضي على الالتهابات وتُسهل طرد المخاط من الجسم.