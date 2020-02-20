الامارات | حرب هاني شاكر تتواصل و"الموسيقيين" تطالب بحذف أغاني "المهرجانات"

شكرا لقرائتكم خبر عن حرب هاني شاكر تتواصل و"الموسيقيين" تطالب بحذف أغاني "المهرجانات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة جديدة للتضييق على أغاني المهرجانات؛ خاطبت نقابة الموسيقيين المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إدارتي موقعي يوتيوب، وساوند كلاود، لحذف جميع أغاني المهرجانات، تنفيذاً للقرار الذي أصدره نقيب الموسيقيين بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات.

وذكر المتحدث باسم "الموسيقيين"، طارق مرتضى، في بيان له، إن النقيب هاني شاكر سيرسل خطاباً للموقعين. وتأتي هذه الخطوة بعد القرار الذي أصدره هاني شاكر، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائياً، والذي منه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، محذراً، بحسب البيان الصادر من النقابة، من يخالف القرار باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.