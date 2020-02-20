إطلالة كيندال جينر الأنيقة باللون الأخضر الفيسفوري تحمل تفاصيل لامعة ومثيرة

واشنطن - لايف ستايل يبدو اننا لم ننتهي بعد من اللون الأخضر الفيسفوري حيث انه ظهر عدة مرة في إطلالات ستايل المشاهير اخرها إطلالة كيندل جينر يوم أمس في ما بعد حفل Brit Awards في لندن.وشوهدت كيندل متألقة بإطلالة مفصلة باللون الأخضر الصارخ تحمل تفاصيل لامعة بجاذبية ملفتة ومثيرة. تميزت إطلالتها أيضا بحذاء PVC شفاف من توقيع المصممة المتصدرة مؤخرا في عالم الأحذية Amina Muaddi. قد يهمك أيضا :

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