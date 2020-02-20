لايف ستايل

هكذا تواجهين شيخوخة اليدين

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن اليد سرعان ما تشي بالشيخوخة والتقدم في العمر؛ لذا ينبغي العناية بها جيدا لاستعادة شبابها.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة شيخوخة اليدين من خلال المواظبة على تطبيق ماسكات تحتوي على مواد فعالة تساعد البشرة على استعادة مظهرها الشاب، مثل فيتامين C وزيت بذور العنب.

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ويعد فيتامين C سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف "بالجذور الحرة" "Free Radicals"، والتي تُعجّل بشيخوخة البشرة، كما يعمل فيتامين C على تنشيط إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد.

ويعمل زيت بذور العنب على محاربة التجاعيد ويدعم عملية التجدد لخلايا الجلد المتشقق.

ومع تطبيق هذه الماسكات بانتظام تتمتع اليد بملمس ناعم كالحرير ومظهر مفعم بالشباب والحيوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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