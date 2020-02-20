ماذا تعرفين عن الزيوت الجافة للشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شهدت منتجات العناية بالشعر مؤخرا انضمام نوعية جديدة من المنتجات تعرف باسم "الزيوت الجافة" “Dry Oils”. فما مزاياها؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "كوزموبوليتان" أن الزيوت الجافة هي زيوت تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، ومن ثم يمتصها الشعر بالكامل، وذلك بخلاف زيوت العناية التقليدية، التي لا يمتصها الشعر بالكامل بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية المشبعة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الزيوت الجافة لا تعتني بالشعر بشكل مكثف مقارنة بالزيوت التقليدية، ولكنها تعد مناسبة للمرأة، التي لا ترغب في إثقال شعرها بالزيوت؛ نظرا لأن الشعر يمتصها على نحو أسرع.