الحمى لدى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال الدكتور أولريش فيجيلر إن الحمى لدى الأطفال تستلزم استشارة الطبيب خلال العام الأول من عمرهم، خاصة خلال الشهور الثلاثة الأولى، وذلك لاستيضاح السبب الكامن وراء الحمى، والذي غالبا ما يكون عدوى.
وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، أوضح طبيب الأطفال الألماني أنه ينبغي استشارة الطبيب اعتبارا من درجة حرارة تبلغ 5ر38 درجة مئوية مع ظهور أعراض على الطفل من قبيل الخمول واللامبالاة وعدم القدرة على شرب السوائل.
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