عبدالله حسن: بعد الزواج اكتشفت إن حياة العزوبية مأساة

قال الشاعر عبدالله حسن، إن بعد إتمام زيجته من الفنانة غادة رجب، اكتشف أن حياة العزوبية بالنسبة له كانت مأساة "فكرة أني أروح البيت مكنتش موجودة، ومراتي بتعوم وهي نايمة".

وأضاف "حسن" خلال استضافته ببرنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الزواج بالنسبة له سكن واستقرار وعدم التجمل أمام زوجته: "قاعد مع حد فاهمك ومش بتخبي حاجة عليه، ومش محتاج تتجمل قدامه، ومش محتاج تظهر بشكل غير الحقيقي بتاعك فيه راحة كبيرة أوي".

وقدم الشاعر قصيدة شعر لزوجته كمفاجأة ضمن الحلقة والتي سمعتها للمرة الأولى وقال فيها: "مش قولتلك هيجي يوم وتعرفيني.. سبيني أقولك حاجة فيا وصدقيني.. أنا جاي أعرف نفسي بيكي.. أنا بقولك أنا اللي ليكي.. أنا روحي فيكي أنا بحبك.. وأنا النهارده بعترف قدامك إني بتخطف.. حلمي ملامحه بتتوصف.. وأنا بين إيديكي".

وتفاجأت المطربة غادة رجب، بقصيدة الشعر التي قالها "حسن" لها، لترد بعد نهايتها: "يا حياتي، دي فظيعة، اعمل اللي انت عايزه في البيت، أنا بيضحك عليا بكلمتين، اعمل اللي أنت عايزه خلاص".

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وغنى أحدث زوجين في الوسط الفني مهرجان "بنت الجيران" بطريقة مختلفة وبصوت رائع.

كما غنت المطربة غادة رجب أغنية "بحبك أوي" لزوجها في الحلقة التي جمعتهما مساء اليوم.