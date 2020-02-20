- 1/2
- 2/2
استغني عن المياه الغازية، وحضري لأطفالك كوكتيل الفواكه بالقشطة، ذو الطعم الغني واللذيذ، بخطوات الشيف شريف الحطيبي.
مكونات كوكتيل الفواكه بالقشطة
كيوي
فراولة
موز
شربات
قشطة
آيس كريم فانيليا
لبن
سكر حسب الرغبة
طريقة تحضير كوكتيل الفواكه بالقشطة
قومي بخلط الموز مع الكيوي والفراولة والحليب سويًا بالخلاط.
ضيفي الأيس كريم، والقشطة والشربت، والسكر للخليط السابق، واستمري في الخلط حتى تمتزج المكونات.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كوكتيل الفواكه بالقشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.