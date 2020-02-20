طريقة عمل كوكتيل الفواكه بالقشطة

استغني عن المياه الغازية، وحضري لأطفالك كوكتيل الفواكه بالقشطة، ذو الطعم الغني واللذيذ، بخطوات الشيف شريف الحطيبي. مكونات كوكتيل الفواكه بالقشطة كيوي فراولة موز شربات Advertisements قشطة آيس كريم فانيليا لبن سكر حسب الرغبة طريقة تحضير كوكتيل الفواكه بالقشطة قومي بخلط الموز مع الكيوي والفراولة والحليب سويًا بالخلاط. ضيفي الأيس كريم، والقشطة والشربت، والسكر للخليط السابق، واستمري في الخلط حتى تمتزج المكونات.

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