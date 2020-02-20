جينز "السكيني" يهددك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت دراسة بريطانية حديثة نُشرت في دورية " Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry " من خطورة ارتداء جينز "السكيني" "Skinny jeans" الضيق على صحة المرأة.
وأوضحت الدراسة أن جينز "السكيني" الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يعرف "بمتلازمة الحيز" أو "متلازمة المقصورة" " Compartment syndrome "، أي زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، ما يؤدي إلى تدهور سريان الدم.
وغالبا ما تحدث هذه المتلازمة في الساق أو الذراع مسببة الإصابة بتورمات وخدر.
كما يعزز جينز "السكيني" فرص الإصابة بالسيلوليت " Cellulite "، أي ظهور نتوءات قبيحة المظهر على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، وذلك بسبب تدهور سريان الدم الناجم عن الضغط، الذي يمارسه السروال على الجلد.
ولتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة تنصح الدراسة المرأة بارتداء موديلات الجينز المريحة.
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