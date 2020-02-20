قدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج والأنشوجة، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير سلطة سيزر بالدجاج والأنشوجة صدور دجاج أنشوجة خس جبن مبشور مايونيز خل عنب عصير ليمون Advertisements عيش محمر ملح فلفل زيت زيتون طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج والأنشوجة تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والزعتر ثم تشوى على الشواية. في طبق التقديم يقطع الخس الكابوتشا ثم يضاف عليه الخبز المحمر. في الكبة تخلط الأنشوجة مع المايونيز مع الخل ويضاف زيت الزيتون. ثم تضاف الجبنة البارميزان وتخلط جيدا ثم يضاف الصوص على السلطة وتقدم وتزين بشرائح الدجاج.

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