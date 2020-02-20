ماتت بسببه ربة منزل في سوهاج.. نصائح لمواجهة بخار الماء خلال الاستحمام

ما زال ضحايا بخار الماء يتساقطون واحدا تلو الأخرى، فخلال الفترات الأخيرة لقى العديد من الأشخاص مصرعهم بسبب استنشاق بخار الماء خلال الاستحمام.

وأمس، لقيت ربة "ماجدة.م.أ" 51 عاما، بدائرة مركز سوهاج، مصرعها إثر إصابتها باختناق بسبب بخار الماء أثناء الاستحمام، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثر حالات الاختناق ببخار الماء خلال الاستحمام، وهناك بعض النصائح والتعليمات باتباعها يمكنك تجنب الاختناق وهي كالتالي، بحسب WIKI HOW:

عدم ترك الماء الساخن لفترة طويلة حتى لا يتكون البخار.

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عمل فتحات للتهوية خلال الاستحمام، لدخول الهواء.

عدم غلق نوافذ الحمام كاملة كي لا يحدث الاختناق.

يمكنك ترطيب شفاطات في الحمام للتهوية.

عند الشعور بالاختناق اخرج على الفور، وإذا حدث إغماء يجب متابعة طبيب مختص.