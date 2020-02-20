في ذكرى ميلادها.. أهم المحطات في حياة الفنانة المعتزلة أمل حجازي

تحتفل اليوم، الفنانة المعتزلة أمل حجازي، بعيد ميلادها الـ 43، والتي تعد أشهر الفنانات اللبنانيات المعتزلات.

وبالرغم من ابتعاد "حجازي" عن الغناء، إلا أنها ما زالت تتفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أهم المحطات في حياة أمل حجازي.

قبل زواج "حجازي" ابنة العاصمة اللبنانية بيروت من زوجها ووالد أبنائها محمد البسام، ارتبطت بقصة حب مع شربل ضومط الذي يعمل كأحد مدراء قسم إدارة أعمال الفنانين في "روتانا"، إلا أن العلاقة لم يكتب لها الاستمرار، بسبب اختلاف الدين بينهما وهو أمر عارضته والدة أمل حجازي بشدة.

قبل أن يلمع نجم أمل حجازي وتصبح مشهورة، عملت كعارضة أزياء وذلك قبل اكتشافها كفنانة ضمن برنامج "كأس النجوم" الذي أخرجه حينها سيمون اسمر، وأطلقت ألبومها الاول "آخر غرام" سنة 2001 وحقق نجاحاً كبيراً.

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في الـ 2006، انضمت أمل حجازي إلى شركة روتانا وأطلقت ألبومها الرابع الذي أثار بلبلة كبيرة بعدما صورت منه أغنية "بياع الورد" على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج الراحل يحيى سعادة حيث اتهمها الجمهور بالترويج للمثلية من خلال القميص الذي ارتدته، ما دفع بأمل وقتها إلى إلقاء اللوم على المخرج يحيى سعادة، لأنه المسؤول الأول والأخير عن الصورة النهائية للكليب، خصوصا أنها من أسرة متدينة، ما اضطرها الى عقد مؤتمر صحفي للاعتذار وإزالة الكتابة المروّجة للمثلية عن التيشرت.

نشب خلاف بين حجازي وشركة روتانا عام 2010 حيث اتهمت الأولى الشركة بأن لها مستحقات لم تحصل عليها وانتهى الأمر بأن الطرفين وقفًا أمام القضاء وفي نهاية الأمر حدث تسوية بين الطرفين، وبعدها غابت "أمل" لتعود إلى الفن في العام 2014 بأغنية بعنوان "الليلة" والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب.

خلافات فنية وشائعات حدث مع الفنانة اللبنانية ولعل أبرزها شائعة تأييدها للمساكنة وذلك عام 2013، حيث تم اتهامها بتأييد المساكنة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي دفعها إلى الظهور عبر القنوات لتنفي تلك الشائعة، مؤكده أنها ذلك أزعجها هي واسرتها وأنها تحترم دينها وتؤدي الشعائر والفروض وأن ما حدث قد يؤذي صورتها في المستقبل أمام أولادها.

ومن بين المحطات المهمة في حياة "حجازي" حدث عام 2015، عندما وقعت فريسة لسرطان الثدي على الرغم من عدم اعترافها بالموضوع في البداية، الا أنها خضعت للعلاج وابتعدت فترة عن الساحة الفنية بسبب تساقط شعرها نتيجة للعلاج الكيميائي الا أنها انتصرت في النهاية وعادت لجمهورها، لتعلن بعدها بعامين وتحديدًا في 4 سبتمبر 2017 لتعلن اعتزال الفن وارتداء الحجاب عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.