الطريقة الصحيحة لعمل أرز بالشعيرية.. "مش معجن ولا بايش"

يعتبر الأرز بالشعيرية أكلة يومية تقريبا، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة لإعداده كي لا يكون "معجن"، أو"مصفر"، يقدم لك "هن"، تكات عمل الأرز بالشعيرية.

المقادير

2 كوب أرز مصري.

1/2 كوب شعرية.

1/4 كوب زيت أو سمن.

مكعب صغير زبد.

3 أكواب ونصف ماء، أو شوربة، أو مرق.

ملح.

طريقة التحضير

يغسل الأرز جيدًا ويصفى.

يوضع الزيت أو السمن في قدر على نار متوسطة حتى يسخن.

تضاف الشعيرية والزيد إلى السمن، وتقلب جيدا باستمرار، حتى يصبح لونها ذهبيا.

يضاف الأرز على الشعرية ثم الملح ويقلب جيدًا لمدة 3 دقائق على نار متوسطة.

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يضاف الماء على الأرز، ويجب التأكد من تغطية الأرز بشكل كامل.

يغطى الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه.

يترك على نار مرتفعة حتى يشرب الأرز الماء.

يوضع على نار هادئة جدًا ويمكن استخدام شياطة الأرز.

بعد 30 دقيقة اكشفي عن الأرز، سواء كان ينضج أو يحتاج مزيدا من الماء، (حسب نوع الأرز).

يزال الغطاء بعد أن ينضج الأرز لمدة 2 دقيقة لتهويته وتفادي العجن.

- يجب اختيار قدر كبير، ليأخذ الأرز مساحته.

- يغسل الأرز ويصفى ويوضع على النار مباشرة ولا يترك في الماء حتى لا يتفتت.