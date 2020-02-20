تصبح سامة.. احذر أطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة

معظم الأطعمة غالبا ما نضعها في الثلاجة، فهي تحافظ عليها سليمة من العفن، ولكن هل يوجد هناك أطعمة يفضل عدم وضعها داخل الثلاجة أو الفريزر، بالطبع يوجد، بل وتحافظ درجة حرارة الغرفة عليها طازجة، ويستعرض التقرير التالي أبرز الأطعمة التي لا يجب تخزينها في الثلاجة بحسب موقع معهد "حسن التدبير المنزلي" الأمريكي.

الخبز

الخبز يجف بسرعة أكبر في الثلاجة، لذا حاول تخزينه في مكان بارد وجاف، مثل صندوق الخبز أو أكياس الخبز.

البطيخ

ينصح المعهج بتخزين البطيخ في مكان بارد، ولكن بمجرد تقطيع البطيخ، لفه في غلاف التشبث وضعه في الثلاجة.

الموز

انتظر بضعة أيام، قبل وضع الموز في الثلاجة، تلك الفاكهة من المناخات المدارية وخلاياها ليست لديها دفاع طبيعي ضد البرد.

فإذا كان الموز أخضر اللون وقمت بتبريده على الفور، فلن ينضج على الإطلاق، وبدلاً من ذلك، يتحول إلى طري وأسود.

وإذا كان ناضجا بالفعل، فإنه من الأكثر أمانًا وضعه في الثلاجة.

الطماطم

سواء كنت تحب الطماطم الكريز أو العادية أو صلصة الطماطم، فربما تضعها في الثلاجة للحفاظ عليها لطيفة وباردة، وهو خطأ شائع لأن الطماطم المبردة تدمر الغشاء الموجود داخل الفاكهة، ما يغير من المذاق والملمس.

في الثلاجة ستفقد الطماطم النكهة وستكون غير ناضجة، ولكن من الأفضل أن تترك على المنضدة.

البطاطس

طبقًا لوكالة معايير الأغذية، فإن البطاطس هي الغذاء الوحيد الذي يجب ألا تخزنه أبدًا في الثلاجة، لأنه قد يكون ضارًا.

لأن عندما يتم تخزينها في الثلاجة يتحول النشا الموجود في البطاطس إلى سكر. وعندما يتم شويها أو قليها، تتحد هذه السكريات مع الهليون وهو الحمض الأميني وتنتج مادة الأكريلاميد الكيميائية التي يُعتقد أنها ضارة.

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الكيك

من الجيد الاحتفاظ بالكيك في حاوية محكمة الإغلاق لبضعة أيام، ولكن إذا كانت تحتوي على كريمة طازجة، يجب عندئذ وضعها في الثلاجة.

العسل

لا يتعفن العسل، فلماذا نضعه في الثلاجة؟

في درجات الحرارة المنخفضة، يبدأ العسل في التبلور، ما يعني أنه بدلاً من العسل الجميل، ستضطر إلى أن تلعكه وهو يبدو كحبوب سكرية.

البصل

البصل يكون أفضل في المناطق الجافة جيدة التهوية.

وإذا وضع في الثلاجة يمكن أن يعكر طعم المنتجات الأخرى، وتذكر الاحتفاظ بها في مكان مظلم.

الثوم

الشيء نفسه ينطبق على الثوم. من الجيد الاحتفاظ به في مكان جاف وجيد التهوية إذا دفعت للحصول على مساحة في الثلاجة.

القهوة

إذا كنت معتادًا على وضع وعاء القهوة في الثلاجة، فتوقف فورًا.

حبوب البن يأخذ من الروائح المحيطة به، لذا يجب وضعها في حاوية محكمة الإغلاق خارج الثلاجة.