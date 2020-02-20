نائبة: المرأة تقلدت مناصب مهمة واستعادت حقوقها في عهد السيسي

ألقت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بصفتها الأمين العام للجنة شؤون المرأة العربية، كلمة افتتاحية باجتماع لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورته الثامنة عشرة، والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 19 إلى 20 فبراير الحالي.

ورحبت عطوة في بداية كلمتها، برئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ورابحة الدباس رئيسة لجنة المرأة بمجلس الأعيان الأردني، ومازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

وبدأت وكيلة القوى العاملة استعراض جهود منظمة العمل العربية في مجال المرأة وجهودها في استمرار تنظيم المعارض النسائية العربية على هامش أنشطة المنظمة، لما لها من دور في دعم وتسويق منتجات رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية في الدول العربية.

واستعرضت توصيات المنتدى العربي للمرأة العاملة، بشأن التعاون والتنسيق لصياغة عقد عربي يدعم المساواة بين الجنسين ويعزز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، من خلال معالجة المعوقات التي تقف حائلا أمام المساهمة الفعالة للمرأة في تنمية مجتمعها، واتخاذ الآليات اللازمة لتفعيل دورها ودمجها في أسواق العمل وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وتابعت: "ما إن ذكرت اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلا وضجت القاعة بالتصفيق"، كما استعرضت وضع المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، والتي تبوأت العديد من المناصب القيادية والبرلمانية والسياسية، وأصبحت شريكا في الحياة السياسية، كما أصبح للمرأة نصيب عظيم في برلمان 2015، بمشاركة 90 نائبة وأشرف أن أكون واحدة منهن، كما منحها الدستور 25% من البرلمان المقبل ومثلها في انتخابات المحليات.