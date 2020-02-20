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سمك فيليه بالرومي المدخن

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قد يناسب اليوم تقديم طبق سمك فيليه بالرومي المدخن الغني بالعناصر الصحية للجسم كـ "فيتامين د" والعديد من العناصر والمعادن المُغذّية، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف شربيني.

مقادير سمك فيليه بالرومي المدخن

سمك فيليه

رومي مدخن

ثوم

عصير ليمون

بهارات السمك

ملح

فلفل

كمون

روزماري

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زيت

عصير ليمون

ثوم

ملح

فلفل

زبدة

مرقة

بطاطا مقلية للتقديم

طريقة تحضير سمك فيليه بالرومي المدخن

يتبل السمك بالثوم والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون والكمون

يشوح السمك في طاسة في الزيت والزبدة على النار ثم يضاف قليل من المرقة حتى ينضج السمك

تقلى البطاطا في الزيت ثم يحمر شرائح الرومي وتقدم مع السمك

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