غادة رجب: "مكناش عايزين نعمل فرح ودخلت في مشاكل مع ماما"

قالت المطربة غادة رجب، إنها لم ترغب وزوجها الشاعر عبدالله حسن، في إقامة فرح لإشهار زواجهما: "دخلنا في مشاكل مع مامتي، وكانت عايزة هيصة، وفي الأخر سكتت على اللي عملناه".

وأضافت "رجب" خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنهما حجزا قاعة بأحد المساجد لكتب الكتاب والفرح: "حجزنا قاعة في جامع، وكانت حلوة، وكنت هلبس الفستان وكان ده فارق معايا جدا".

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وأكدت أن شهر العسل، أقيم بأحدى الدول التي استغرق السفر إليها 14 ساعة دون نوم: "قعدنا طول الوقت ده نتكلم في الطيارة، ومعرفناش ننام نهائي".

فيما قال الشاعر عبدالله حسن، إنه يحرج دائما من جلوسه مدة ساعتين في الكوشة كعريس ويراه الجميع: "وأنا مبعرفش أرقص، وفكرة أني قاعد على الكوشة ساعتين قتلاني".

وأضاف أن أحد أصدقائه أثناء دعوته إلى كتب الكتاب والزواج، حجز أحدى القاعات وأهداها له لإقامة حفل زفافه، كاشفا حادثة وقوع زوجته على رأسها أثناء شهر العسل، ما أدى إلى ورم في عينيها، وعلاجها بواسطة الأعشاب في تلك الدولة.

وتابع: "أحنا لحد النهاردة بنصحى من النوم نقول أحنا فعلا اتجوزنا".