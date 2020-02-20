عبدالله حسن: الفنان محمد صبحي سبب زواجي من غادة رجب

قال الشاعر عبدالله حسن، إن بداية إعجابه بزوجته الفنانه "غادة رجب" جاء بمشاركتهم سويا في برنامج "مفيش مشكلة خالص"، الذي كان يقدمه الفنان محمد صبحي: "مكنتش أعرف غادة خالص، وكنت أسمع عنها كمطربة، والأغنية كانت بالمصادفة اسمها نص التاني".

وأضاف "حسن" خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، أنه بعد تصوير الأغنية بالحلقة، خرج معها وفريق العمل المتعلق بالبرنامج: "مكنش فيه حاجة أصلا وكنا بنخرج كصحاب".

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وأوضح أنه في حفلة "الأوبرا" الخاصة به عقب شهر رمضان الماضي طلبها للغناء في "دار الأوبرا المصرية" وحينها تعرف العائلتين على بعضهما البعض: "سألت ساعتها والدي وقولتله إيه رأيك في غادة وعايز اتجوزها قالي أتكل على الله، وروحنا واتقدمنا وقدمتلي الشربات".

من جانبها، قالت المطربة غادة رجب، إنه وفي بداية معرفتها بـ"حسن" قامت بإعطاءه رقمها المسجل به برنامج "واتس أب": "عبدالله سجل الرقم ده وقتها غادة واتس أب، واتغير دلوقتي لـWife".

وأضافت "رجب"، أنها قدمت "الشربات" لزوجها وأهله حينما تقدم لخطبتها: "أنا مؤمنه بالشربات وكنت خايفه يتدلق علشان هيبقي فال مش كويس"، موضحة أنه وقبل زواجها من "حسن" كانت ترتاح له بشكل كبير: "ده مع شخصية زي صعب جدا، وأنا متحفظة جدا".

وتابعت: "أول ما عبدالله قالي على الإرتباط قالي أنا عايز أتجوزك أنا بحبك، وحبيت الموضوع ده أكتر لأنه دوغري، كان مكسوف يقولي بحبك".