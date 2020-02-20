فنانة استعراضية تقاضي حسن شاكوش: "كان متجوزني عرفي وقطع الورقة"

مازالت الصدمات تواجه نجم مهرجان "بنت الجيران" حسن شاكوش، واحدة تلو الأخرى، فعقب قرار نقابة الموسيقين بمنع غناء المهرجانات الشعبية، قررت سلمى مجدي الفنانة الاستعراضية فتح النار على "شاكوش" من جهة أخرى.

وقالت "سلمى"، التي زعمت أنها زوجة "شاكوش"، إنها قامت بتحرير محضر ضد الأخير، بتهمة الاعتداء عليها، وتمزيق عقد زواجهما العرفي، حمل رقم رقم 3074 لسنة 2020 إداري الهرم، بقسم الأهرام.

وتابعت "خلال حديثها لـ "هُن": "أنا متجوزة حسن عُرفي من سنتين ونص، ووقتها رفض الرسمي لأنه كان متجوز ومش عاوز مشاكل، ووافقت، وكان فيه صحاب بينا مشتركة على علم بالأمر".

Advertisements

وتابعت: "بعد مهرجان بنت الجيران، والشهرة والتريند، اتغير وبقى ليه علاقات كتير ودي حاجة أنا رفضتها نهائي".

مستطردة: "حسن ضربني واعتدى عليا وقطع ورقة الجواز العرفي اللي بينا، قبل الحفلة بتاعة الاستاد اللي طلع فيها".

وعن رد فعلها اليوم بتحرير المحضر ضده، وتسليط وسائل الإعلام الضوء على الأمر، أكدت: "باعتلي أصدقاء مشتركة يقولي هيأذيكي عشان أنا اتكلمت".

وكان حسن شاكوش تصدر محركات البحث على الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، بعدما حقق مهرجان "بنت الجيران" أعلى نسبة مشاهدة خلال فترة قصيرة، وأصبح اسمه يتردد فى الوسط الفنى والسوشيال ميديا.