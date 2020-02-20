الامارات | أفراح الراشدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الراشدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد أحمد حاجور الراشدي، بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة غالب نجيب الراشدي، وذلك في صالة الوثبة بمدينة أبوظبي. حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط الشرطة والقوات المسلحة، وحشد من المهنئين والأهل وزملاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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