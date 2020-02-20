الامارات | بن أفليك: طلاقي أكثر ما أندم عليه في حياتي

شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك: طلاقي أكثر ما أندم عليه في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الممثل الأميركي بن أفليك (47 عاماً) طلاقه من زوجته الممثلة جينفر جارنر بأنه أكثر ما يندم عليه في حياته. وقال في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: «أكثر ما أندم عليه في حياتي هو هذا الطلاق».

وانفصل بن وجينفر (47 عاماً) في يونيو 2015، وأتمّا إجراءات طلاقهما عام 2018.

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وأضاف بن «ما حدث أنني بدأت أدمن عندما كان زواجي يواجه مشكلات.. وحدث هذا خلال عامي 2015 و2016، وبالطبع إدماني أدى لتفاقم مشكلاتي الزوجية».

يشار إلى أن بن وجينفر لديهما ثلاثة أبناء: فيوليت (14 عاماً) وسيربينا (11 عاماً) وصامويل (7 أعوام). وكان بن قد دخل داراً لإعادة التأهيل للعلاج من إدمان تناول الكحوليات في أغسطس 2018.

وأوضح بن أنه يحاول أن يبقى إيجابياً في تعامله مع تقلبات الحياة.